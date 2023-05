Jessica Newton salió en defensa de la Miss Perú 2023, Camila Escribens, tras las críticas que recibió de Magaly Medina sobre su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes y otros lujos de los que presume en sus redes sociales.

Cabe mencionar que la popular ‘Urraca’ tuvo duros comentarios hacia la modelo, quien aseguró que fue opacada por otras figuras famosas en el prestigioso evento.

“Los paparazzis y fotógrafos no le hacen caso porque los famosos están hacia adelante”, expresó Medina.

Al respecto, la madre de Cassandra Sánchez La Madrid aseguró que no se había enterado de lo mencionado por la presentadora de espectáculos.

“La verdad que no veo su programa, pero esto parece un narrador de cuentos. La ignorancia es atrevida. Y, como le dije, qué lástima que su familia tenga que estar sufriendo este tipo de ataques”, señaló Newton para Trome.

Asimismo, la organizadora del certamen de belleza condenó que su examiga haya sido tan crítica con la sucesora de Alessia Rovegno.

“Si a alguien le gusta hablar del honor de las mujeres y ataca de esa manera con la única intención de generar rating, ese es problema de la persona que lo hace (...) No me siento una víctima, pero cuando me enseñan las cosas me provoca lástima”, indicó.

