Marina Mora sobre organización del Miss Perú 2023: “Lo sentí sin glamour ni contenido”

El último jueves 18 de mayo se llevó a cabo la final del Miss Perú 2023 en el programa ‘Esto es Guerra’ y el eventó finalizó con la coronación de Camila Escribens.

Tras un par de días de haber culminado la ceremonia, muchas figuras públicas dedicieron opinar sobre el desarrollo del concurso de belleza, entre ellas, Marina Mora.

La exreina de belleza comentó sobre la gala final del certamen de belleza desarrollado por Jessica Newton y la organización. “ Me gustó el escenario, es América Televisión, eso es algo positivo para la imagen del concurso porque es un canal que lo ve todo el Perú. El escenario me gustó, la iluminación, pero como contenido de programa me pareció como que corriendo todo ”, manifestó para Infobae.

Sin embargo, no todo fueron elogios para la organización: “ No puedo decirte que lo sentí glamuroso, pausado, con contenido, o sea, las chicas de verdad no sabían bailar, la mayoría no caminaba, ahí como que les ha faltado preparación y les ha faltado tiempo también en cuanto al contenido del programa ”, cuestionó la exmodelo.

Posteriormente, Mora opinó sobre los trajes de baño y vestido de noche que utilizaron las candidatas y recalcó que le agradó mucho el segmento de ropa de baño por la combinación que se hizo con las capas rojas, además: “Los trajes de noche, había algunos que me gustaban y otros que no tanto, pero en general, la mayoría buenos. Me gustó el peinado y maquillaje de las chicas”.

