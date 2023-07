Carlos Cacho envía advertencia al ‘Principito’: “Él sabe que todo es verdad y que lo que dije solo es la punta del iceberg”

Carlos Cacho fue invitado al programa ‘Beto a Saber’, conducido por Beto Ortiz, donde reveló que tuvo un romance con una de las ex parejas de Michelle Soifer.

Asimismo, el maquillador dijo que no teme que Giuseppe Benignini lo demande tras sus declaraciones. Además, mencionó que su versión es una mínima historia de los miles de detalles que se dieron con el ‘Principito’.

“ Él sabe que todo es verdad, que esto solo es la punta del iceberg. Además, ahí está Richard Dulanto de testigo que fue quien estuvo presente en los momentos más álgidos ”, expresó a Trome.

“Hay un sinnúmero de detalles que si me pongo a contar son tres programas”, añadió.

Carlos Cacho llora al recordar a Marco Antonio: “Es un vacío que yo tendré siempre”

El estilista Carlos Cacho se mostró sensible al recordar, en una entrevista para ‘Beto a Saber’, al fallecido Marco Antonio Gallego Gonzáles, quien fue asesinado en el 2009.

En el programa de Willax, el maquillador expresó lo mucho que echa de menos a su mejor amigo y cómo suele tenerlo presente en su vida.

“Me duele todos los días de mi vida no poder ver a Marco Antonio como quisiera. Yo nunca volveré a tener un amigo como Marco Antonio nunca más. Lo extraño todos los días de mi vida. Cada vez que tengo un problema o algo que afrontar, siempre doy tres palmadas y siempre digo Marco Antonio, ayúdame”, expresó a Beto Ortiz.

Asimismo, Carlos Cacho reconoció que aún se sensibiliza al recordar a Gallego Gonzáles. “Si él me ayuda es porque sabe que jamás he traicionado su memoria, el amor y devoción que le he tenido siempre”, indicó.

“Lo he honrado todos los días de mi vida. Han pasado muchos años y sigo llorándolo porque es un vacío que yo tendré siempre. Marco Antonio fue un amor maravilloso que yo tuve, un hermano que la vida me lo dio y me lo quitó”, agregó.

