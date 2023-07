Brenda Serpa revela cuánto dinero debería ganar su futura pareja: “20 mil dólares mensuales es un buen monto”

Brenda Serpa, quien participó en el Miss Grand Perú 2023, dio su punto de visto sobre los ingresos económicos que debería tener su futura pareja. La hermana de Gabriela Serpa resaltó la importancia del aspecto económico en un posible compañero sentimental.

En una entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’, la modelo dio su punto de vista sobre el nivel de ingresos que debería tener su posible pareja en el futuro. Asimismo, reveló las razones por las cuales no estaría con alguien que esté a su mismo nivel económico o que gane menos que ella. “¿Cuánto debería ganar un chico mensual para estar contigo?”, le consultó el periodista.

“ Uy, muchos dólares, obviamente tú siempre tienes que buscar una persona que esté igual económicamente o más que tú. (20 mil dólares mensuales) Sí, buen monto, me gusta. No me voy a buscar uno que recién esté empezando y que no me ayude con nada ”, expresó la modelo.

Gabriela Serpa revela que ingresó a universidad ‘San Marcos’ en tercer puesto: “Tengo mi cerebrito”

La actriz cómica Gabriela Serpa reveló que logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en uno de los primeros puestos tras prepararse de forma autodidacta.

En una entrevista para ‘Día D’, la modelo relató cómo fue que se enfocó en sus estudios para lograr dar con las respuestas correctas del exigente examen de la UNMSM.

“Lo que yo hice para prepararme para mi examen fue comprar en los quioscos los exámenes resueltos de los últimos tres años de San Marcos y me puse a estudiarlos, a leer libros y ponía mi celular con los minutos del examen”, expresó.

Asimismo, Serpa recordó con emoción cómo fue enterarse que había ingresado, en su primer intento, al centro de estudios donde actualmente se prepara en la carrera de danza.

“En la noche, veo que salen los resultados. Entro a la computadora, veo y dije ‘¡Papá, ingresé! ¡Ingresé!’. A la primera (ingresé) y en tercer puesto, para que veas que sí tengo mi cerebrito”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)