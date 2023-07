La presentadora de espectáculos Magaly Medina reveló que le gustaría crear un podcast para compartir sus experiencias con sus seguidoras.

En una reciente entrevista, la popular ‘Urraca’ mencionó que está de acuerdo con “explorar otras plataformas” para llegar al público.

“Creo que tenemos que vivir como funcionan los tiempos ahora y las plataformas, sin duda alguna, son un medio de expresión para muchísimas personas, incluso para aquellas que no tienen acceso a la televisión”, expresó para Infobae.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ el podcast se le hace muy similar a la radio, espacio donde tuvo oportunidad años atrás.

“Tengo 60 años, he vivido a plenitud y sigo viviendo así, he tenido caídas, malos ratos, fracasos, decepciones, he llorado, he reído, he amado, creo que todo ese cúmulo de experiencia de vida que tengo, puedo volcarlo para que otros que me escuchen, puedan tener un derrotero”, señaló Medina.

Luego, la periodista continuó: “Yo no soy un paradigma de nada, lo que sí creo es que mucha de mi experiencia puede servirle a mujeres jóvenes y emprendedoras, a quienes quieran salir adelante, que quieren valerse por sí mismas y ser independientes”.

