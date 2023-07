El chico reality Nicola Porcella recordó su polémica relación y la denuncia por agresión que recibió de Angie Arizaga, en ‘La Casa de los Famosos México’.

En una de las últimas emisiones del popular programa, el modelo relató la discusión que tuvo con su exnovia, donde aseguró no haberla agredido.

“Yo la agarro y le empiezo a insultar, pero no le pego nada. Ella llama un amigo y grabaron todo eso y lo vendieron a un canal, ahí se escuchaba llorando diciendo que yo la había golpeado, maltratado”, expresó.

Asimismo, Porcella reconoció que no tenía un buen comportamiento durante su paso por ‘Esto Es Guerra’. “En el reality era muy agresivo, eso pasa en el 2015 y luego de eso regreso con ella. Ella me llama porque yo estaba en New York, volvimos, nos perdimos y volví a ser la figura de la televisión”, señaló.

“Yo todavía estaba muy dolido, yo creo que aún sentía cosas muy fuertes, pero yo estaba muy dolido por lo que había pasado antes. Me reúno con ella y empieza a gritar, pero nunca fui agresivo con ella”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR