La cantante de cumbia Pamela Franco se refirió a los cuestionamientos que recibe sobre si se casará pronto con el padre de su hija, Christian Domínguez.

En una reciente entrevista, la cumbiambera fue cuestionada por si le gustaría recibir pronto el anillo de compromiso del actor.

“No puedo decir: ‘Sí quiero o no’, porque yo soy una persona que nunca me ha gustado presionar en ese aspecto. Eso (pedida de mano) es algo que le tiene que nacer a él (Christian). Él sabrá en qué momento lo hace y cómo lo hace. Aunque ya le dije cómo quiero (el anillo de compromiso), no exactamente, pero que me sorprenda, sin embargo, el momento él lo tiene que buscar. A presión, no, porque yo no me voy a sentir bien”, explicó para Trome.

Asimismo, el conductor de ‘América Hoy’ aseguró que su boda con Franco se daría en 2024. “El próximo año tenemos que ver eso, de todas maneras, seguramente será el próximo año. Será dónde queremos, como queremos y como lo hemos deseado siempre. Pamela ya lo tiene mapeado cómo lo quiere (el matrimonio) y me encanta”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR