Melissa Paredes asegura que no tiene prisa en formar una familia con Anthony Aranda: “No es bueno apresurarse”

Melissa Paredes está dando de qué hablar tras su ingreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, habló sobre su vida sentimental junto a Anthony Aranda y la posibilidad de formar una familia junto al bailarín.

Como se recuerda, ambos piensan casarse el próximo año si sus planes y objetivos salen bien. No obstante, la actriz reveló lo que piensa sobre tener un hijo con el ‘Activador’.

“ ¿Embarazo mío? No, para nada. De acá a unos tres años ya dije, más o menos, aprox, antes, no. Sí, aparte, pero primero hay que esperar más tiempo, yo creo, no es bueno apresurarse ”, declaró la también influencer para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Sergio Galliani sobre ingreso de Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No sé quién es, no miro televisión”

Durante una entrevista, le consultaron a Sergio Galliani cuál es su opinión sobre el ingreso de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio. El actor no supo qué responder, pues afirmó que no conoce a la exconductora de TV.

“No miro televisión, lo siento y no sé quién es tampoco. Te lo juro, nombres no me digas porque de los que hasta donde yo trabajé conozco, después no. No la conozco, lamentablemente”, expresó Sergio Galliani para La República.

