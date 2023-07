A través de sus redes sociales, diversos usuarios le preguntaron a la periodista Kathy Sheen cómo fue trabajar con Rodrigo González y Gigi Mitre, por lo que ella respondió que fue “una experiencia muy bonita”.

“Fue una experiencia muy bonita, es una experiencia que me ayudó muchísimo en mi carrera, lo cual les agradezco un montón. Siempre he sido muy agradecida con ellos por resaltar mi trabajo”, afirmó Kathy Sheen en su respuesta.





Rodrigo arremete contra Ricardo Morán por decir ‘nosotres’: “la destrucción del lenguaje no es inclusión, es una taradez”

Ricardo Morán estuvo presente en la ‘Marcha del Orgullo’, donde dio un discurso utilizando el lenguaje inclusivo, lo cual fue criticado por Rodrigo González en la última edición de Amor y Fuego.

“Hoy día, al desfilar todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas como nosotros”, expresó Morán en aquel momento.

Ahora, el popular Peluchín afirmó que el productor de TV está destruyendo el lenguaje y que esa no es una forma de inclusión, sino, una taradez.

“La inclusión y la visibilización me encanta, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión, es una taradez. El idioma no se destruye para eso, no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser bajo ningún aspecto, de ninguna manera”, dijo molesto Rodrigo.