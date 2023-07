La cantante Leslie Shaw respondió a las declaraciones del exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe, quien afirmó en un programa de YouTube que la artista es una persona totalmente diferente cuando no usa maquillaje.

En declaraciones al programa de televisión Amor y Fuego (Willax), Shaw mostró su incomodidad y bastante molesta se refirió a las palabras de Guadalupe, asegurando que no debería meterse en asuntos ajenos.

“¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido”, dijo Shaw. “¡Qué comentario más desubicado!”, comentó.

La cantante también señaló que siempre llegaba tarde al programa de televisión donde ambos participaban, y que probablemente no quería perder tiempo saludando a Guadalupe porque “ni es mi amigo ni me interesa”. “Yo siempre he andado sin maquillaje en el canal y me importa tres pepinos si le parezco linda o fea con o sin maquillaje. Yo soy hermosa y fabulosa”, señaló Shaw.

‘Cuto’ Guadalupe, por su parte, ha sido criticado por sus comentarios sexistas y por hacer comentarios sobre la apariencia de una mujer que no le corresponde.

