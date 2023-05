Desde hace muchos años, Leslie Shaw está en busca de la internacionalización de su carrera musical. Por ello, la artista se mudó a Miami, Estados Unidos, donde ha podido lanzar varias colaboraciones que le han dado renombre, como aquel tema que hizo con Thalía y Farina.

De acuerdo con la peruana, algunos productores de la industria musical le ofrecían grandes cifras y otros le solicitaban cosas particulares que no solo le provocaron miedo, sino desistir de aceptar aquellas propuestas.

En una entrevista para el canal de YouTube Tercer Ojo Podcast, Leslie Shaw reveló que, mientras estaba viviendo en Miami, le llegaron contratos curiosos dentro de los cuales le hacían diversos pedidos.

“Me ha pasado cosas extrañas estando en Estados Unidos. Contratos raros, no voy a decir quién, pero es como que la misma gente de Puerto Rico, productores por ahí. Los contratos parecen que quisieran comprarme el alma y te piden todo a cambio, y te ofrecen todo también ”, expresó la intérprete de “Piscis”.

“Me pedían el 66,6%...”, señaló la artista. “¿Tú crees que eso es casualidad?”, le preguntó uno de los conductores del podcast. “ Me parece muy raro... Me asusté ”, añadió Shaw.

