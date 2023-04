El conductor de “Estás en Todas”, Yaco Eskenazi, reaccionó ante el enfrentamiento público del cantante de cumbia Néstor Villanueva y su exesposa, Flor Polo.

Este sábado 29 de abril, Natalie Vértiz lamentó la situación en que se encuentra la expareja por la tenencia de sus dos hijos. “Las cosas se están poniendo color hormiga entre Néstor y Flor, se han visto envueltos en todo estos problemas mediáticos”, indicó.

Al respecto, el ex chico reality estuvo de acuerdo y cuestionó que Villanueva y Polo hayan involucrado a los menores en su disputa. “Es lamentable que se llegue a ese extremo, una separación no tendría que significar que una pareja se lleve mal, que metan a los hijos, que se meta la abuela. De verdad, no estoy de acuerdo, espero que se resuelva de la mejor manera”, expresó.

“Yo soy papá y no hay nada en este mundo que yo ame más que a mi hijos. Y más allá que un hombre se pueda equivocar o pueda cometer un error, creo que los hijos no tienen nada que ver. No hay derecho para que un padre no pueda ver y disfrutar a sus hijos y también para que los niños no puedan disfrutar de su papá (...) De solo ver a Néstor quebrarse y al abuelito, me da muchísima pena”, agregó el presentador de televisión.

