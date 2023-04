El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra se refirió nuevamente a su conocida enemistad con Jonnathan Maicelo, la cual asegura no tiene solución.

En una entrevista para un medio local, el ex competidor de ‘Combate’ aseguró que el comportamiento de su adversario daba una imagen a la disciplina en la que se especializan.

“Es un maleducado y hace quedar mal a los boxeadores, muchos creen que así son todos”, expresó.

Asimismo, Zegarra descartó totalmente un amiste con Maicelo. “Eso ya no tiene remedio. Me tocó y me faltó el respeto. (...) Donde lo encuentre, le pegaré. (...) Desde chibolo siempre he detestado que sea prepotente, pedante. Nos debemos a la gente y no puedes tratarla de ‘Oe causa, ya pe, batedía’”, señaló.

Pantera Zegarra lanza reto de pelea a Jonathan Maicelo

“Yo siempre lo he criticado a Maicelo la forma en la que se refiere al público ante cámaras (…) Yo no puedo hablar mal, damos el mal ejemplo a los chicos. Él lo que le molesta es que yo lo critique”, expresó Zegarra.

Luego continuó con: “si la pelea con Maicelo no se hace oficial, lo digo públicamente, este año, el próximo yo voy y le saco la m… ¿Sabes por qué? Él tiene una deuda conmigo, él me faltó el respeto. Una cosa es que te falten el respeto hablando y otra que te metan la mano. Eso es denigrante”.

