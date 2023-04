La exmodelo Olinda Castañeda, de cuarenta y un años de edad, compartió en sus redes sociales que se convirtió en madre por tercera vez este sábado 29 de abril.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘exvengadora’ publicó algunas fotografías y videos junto a su esposo, Christian Marcial, y la bebé, quien nació por cesárea. “Les presento a mi princesa. (...) Mucho amor. Amorcito de mi vida”, escribió.

Cabe mencionar que la exmodelo tuvo una pérdida anteriormente debido a que sufre de endometriosis, lo que pensó que impediría que vuelva a convertirse en madre. Sin embargo, pudo tener a su tercera bebé sin presentar complicaciones.

Olinda Castañeda pensó que ya no podría tener hijos porque le detectaron principios de endometriosis

Así lo reveló la exmodelo a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y contó cómo ella y Christian Marcial, su esposo, se enteraron que iban a ser padres nuevamente (ambos tienen dos hijos cada unos de sus anteriores relaciones).

“Realmente sí (es un milagro que esté embarazada), para que el Espíritu Santo nos haya bendecido de esta manera y luego nos hicimos la prueba y salió positiva”, contó inicialmente,

“En realidad, después de la pérdida que tuvimos fueron unos tiempos complicados, difíciles y realmente los médicos no nos ayudaron, porque me detectaron principios de endometriosis... Tenían que ver si me sacaban completamente el útero”, detalló.

