La exmodelo Olinda Castañeda y su esposo, Christian Marcial, se presentaron en “Magaly Tv La Firme” para contar detalles sobre su relación y su embarazo.

Este viernes 28 de abril, la conductora Magaly Medina le cuestionó a la “exvengadora” si extrañaba su antigua vida llena de fiestas, ahora que se convirtió a la cristiandad.

“Sí, salimos a comer. Tomar ya no me da ganas, no deseo. A veces me tomo una copa de vino cuando estamos comiendo carne y no me cae bien, no me siento bien. Es algo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. El Espíritu Santo ha logrado sacar poco a poco todo lo sucio que tenía para poder vivir en santidad”, expresó.

Asimismo, Castañeda, quien espera un hijo a los 41 años, explicó que ahora encuentra la felicidad en la religión y su familia.

“La palabra dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para orar, para meditar en la palabra, para divertirte con tu esposo, para salir con tus hijos. No es una vida aburrida, es una vida muy bonita y por primera vez me siento muy feliz, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo y mi bebé en el vientre”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR