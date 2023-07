La cantante Leslie Shaw y el exfutbolista Cuto Guadalupe están un cruce de declaraciones que han causado polémica. Todo empezó cuando el exjugador señalara que Shaw es una persona que se ve totalmente diferente sin maquillaje. Tras estas declaraciones, la artista no dudó en burlarse de la infidelidad de la esposa de Guadalupe.

En declaraciones al programa de televisión América Hoy, Guadalupe arremetió contra Shaw y le exigió unas disculpas por burlarse de un tema personal. “Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, una persona pública, caiga en ese nivel, entonces ahí dice mucho de cómo es como persona”, dijo Guadalupe. “Porque yo he llamado a su representante”.

“Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. Primer lugar, burlarse de la situación ajena, de ahí, no he recibido ninguna respuesta de su representante. No (no me he sentido ofendido), sabes qué, me da pena, sabes por qué, en vez de uno transmitir cosas positivas en la sociedad, son parte de cochinadas o situaciones que normalmente expresarte mal de otro ser humano aparte sin motivo alguno”, aseguró.

“Yo espero, como es una mujer inteligente, asuma también su responsabilidad y diga ‘le pido disculpas al Cuto, no fue mi intención, me equivoqué’. Entonces, yo si tuviera su número directo de ella, yo la llamo, incluso la encaro personalmente”, agregó Guadalupe.

La disputa entre Shaw y Guadalupe ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

'Cuto' Guadalupe respondió a cantante. (Fuente: América TV)

Leslie Shaw sobre ‘Cuto’ Guadalupe por criticar su apariencia: “Por eso no tiene mujer, por estúpido”

En declaraciones al programa de televisión Amor y Fuego (Willax), Shaw mostró su incomodidad y bastante molesta se refirió a las palabras de Guadalupe, asegurando que no debería meterse en asuntos ajenos.

“¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido”, dijo Shaw. “¡Qué comentario más desubicado!”, comentó.

La cantante también señaló que siempre llegaba tarde al programa de televisión donde ambos participaban, y que probablemente no quería perder tiempo saludando a Guadalupe porque “ni es mi amigo ni me interesa”. “Yo siempre he andado sin maquillaje en el canal y me importa tres pepinos si le parezco linda o fea con o sin maquillaje. Yo soy hermosa y fabulosa”, señaló Shaw.

