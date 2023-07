“De todas las flores”, el álbum que marca el regreso de Natalia Lafourcade a los temas propios, representa para la cantautora mexicana la reafirmación de su esencia, su raíz, esa propuesta tan suya y que le sale del alma.

“En un principio no lo planeé de esa manera, pero cuando encontré las canciones, cuando comencé esa tarea de ir seleccionando los temas que iban a entrar en el disco, me di cuenta que tenía ante mí un disco visceral, de entraña, el más personal de mi carrera, el más desnudo, más que Hasta la Raíz”, dice a Correo Lafourcade, que presentará el disco este 20 de agosto en el Círculo Militar del Perú.

La libertad que tuviste para componer, grabar y producir el disco es ya un privilegio en estos tiempos.

Para mí eso fue muy importante, porque es un disco que me invitó a ser el músico que yo quiero ser, la artista que yo necesito en este momento de mi carrera, de mi vida, de mi camino. Permitirme ser esa, libre, sin miedo al qué dirán, fue vital, de repente el ritmo de la industria hoy en día marca otros ritmos, otras formas, pero no en toda la música, hay más gente haciendo cosas increíbles en música y en todo.

Siempre se dice que los tiempos de Dios son perfectos, ¿'De todas las flores’ es el disco que tenías que hacer en este momento de tu vida?.

Tal cual, yo no creo que en otra época de mi vida hubiera podido hacer un disco como éste, era importante pasar a través de este disco para poder continuar mi camino, explorando en otros rumbos, explorando otras formas de presentar la música, donde no solamente es lo que yo ya conocía. En este disco fue eso de vamos a grabar en cinta, como en los viejos tiempos, fue totalmente en contracorriente, vamos a grabar en un cuarto todos juntos, hacer un libro, un podcast, donde cuento todas y cada una de las canciones, para mí fue una delicia.

Aunque perteneces a la industria y tienes un sello como Sony que te ampara, siempre te han permitido que hagas la música que quieres sin presiones...

Sí, de verdad me siento muy agradecida de que en mi caso hay una muy buena relación, muy sana, donde no tengo personas atrás pidiéndome meter un sencillo en la radio o tener un hit number one, o componer algo en específico. Más bien, encuentro que hay mucho respeto de mi búsqueda y de mi necesidad artística y como cantante y como intérprete, como músico, creo que eso es algo que valoro muchísimo.

¿Lees las críticas a tu música o no le das importancia?

Ahora las leo más, creo que estoy más preparada internamente para poder leer las reseñas o las críticas. No sé otros artistas, pero en mi caso creo que uno tiene que estar fuerte en el alma para poder leer o recibir una crítica o un aplauso también, porque el motivador, el incentivo, siento en mi caso, no quiero que sea como una calificación.

O una aprobación o descalificación...

O que alguien me valide, este factor es muy importante, porque me he dado cuenta que cuando estoy buscando validación no voy a encontrar la suficiente que me haga feliz, empezando por ahí. Y va a haber algo que no me va a permitir conectar quizás con el verdadero espíritu de lo que estoy haciendo, el alma, la esencia real. Por eso, durante mucho tiempo me la llevé como muy tranquila. Una vez que termino lo que hago, una vez que tengo el resultado sin tomar referencias a nada, cuando yo doy un carpetazo, he terminado el disco y lo pongo allá afuera, entiendo que ya no es mío, ya no me pertenece, y lo que pase y lo que genere, tiene que ver con muchas otras cosas, no solo yo.

Finalmente las canciones que ustedes escriben cuando las lanzan cada uno las toma y las hace suyas.

Eso es un regalo, tal cual lo dices, como que esas canciones están en el espacio, y a veces con suerte te toca estar en el momento en el que ellas encuentra la manera de bajar a través de ti. Puede sonar muy volado o muy loco, pero de verdad las sensaciones es como ellas solitas se dictan, pareciera que son canciones que ya existen, que ya las escuchaste antes, y eso de verdad es una maravilla, porque cuando eso pasa es porque se genera el momento. Que esas canciones se vuelvan algo muy importante para la vida de muchas personas, se vuelvan medicina y alivio en nuestras vidas es todo un regalo.

Natalia Lafourcade

Cantante y compositora. Estrenó su reciente álbum “De todas las flores” en el Carnegie Hall de Nueva York El disco fue producido por Adán Jodorowsky, con músicos como el guitarrista Marc Ribot, el bajista Sebastián Steinberg y el baterista Cyril Atef.