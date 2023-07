Karol Sevilla, la actriz mexicana protagonista de la exitosa serie “Soy Luna” de Disney, fue presentada como la atracción del “Circo de la Chola Chabuca Maravillas” que se estrena el 21 de julio en la explanada de Plaza Norte.

“Soy Luna para mí no es una sombra, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida completamente diferente que me ha traído al Perú. Estoy agradecida con la Chola Chabuca que me ha dado la oportunidad de estar en el circo y la verdad que me llevo muy bien con el elenco. Les puedo decir que acá encontré una familia peruana”, dijo Karol, quien se negó a hablar de su vida privada.

COMPETENCIA

Ernesto Pimentel también se pronunció sobre su nueva temporada circense. “Yo trabajo para el público y siempre hemos coincidido con espectáculos de otros países, como el Circo Sobre Hielo, La Tarumba que es hermoso, el de ‘Tatiana’ con el Gran Circo Estelar, hay una serie de espectáculos y yo quiero que el público vaya a todos, porque no se trata de promocionar el circo de la Chola Chabuca, sino que el circo es la actividad cultural más importante que tiene el Perú”, dijo Pimentel quien presentó a la primera actriz Haydeé Cáceres que será la “Reina de Corazones” en el espectáculo.