Youna, el padre de la hija de Samahara Lobatón, se mostró seguro sobre el fin de su relación con la influencer, quien estaría en una nueva relación sentimental.

Este martes 18 de julio en ‘Amor y Fuego’, el ex yerno de Melissa Klug mencionó que había quedado en buenos términos con su expareja tras su separación. Sin embargo, no esperaba ver las imágenes de la joven con otra persona.

“Habíamos quedado en que el cumpleaños de la bebe iba a ser en Disney, hasta la fecha está así, no sé que vaya a cambiar hasta octubre”, expresó.

Asimismo, Youna aseguró que solo tiene buenos deseos hacia Samahara Lobatón. “Solamente desearle lo mejor. Si ella desea rehacer su vida y está segura de la persona con la que está entonces que sea feliz”, expresó.

Al ser consultado por si aún estaba enamorado de la influencer, contesó: “De que me duele, me duele (que ella está con otra persona) He vivido hasta hace un mes con ella y ahora ya tiene pareja, pero que yo quiera regresar con ella, es imposible (...) Mi relación con Samahara terminó para siempre, no hay marcha atrás”.

