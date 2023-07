Samahara Lobatón describe a su hombre ideal: “Debe enamorarse de nosotras dos”

A casi un mes de anunciar su separación con Youna, Samahara Lobatón decidió empezar de cero en Perú junto a su hija Xianna.

Asimismo, la hija de Melissa Klug descartó en varias oportunidades que la separación de Youna haya sido por una infidelidad e indicó que su relación ya no era sana.

A través de redes sociales, la influencer ha bromeado que sus pretendientes pueden mandar sus currículums. “ Estoy dispuesta a vivir lo que la vida me depare, pero de lo que estoy segura es que la persona que me encuentre debe enamorarse de nosotras, no solo de mí ”, respondió Samahara a una seguidora que le preguntó si planea tener otra pareja a corto o largo plazo.

Con eso, la joven madre deja en claro que la prioridad en su vida es su pequeña y que su próxima pareja debe entender su labor como progenitora, de lo contrario, prefiere mantenerse soltera.

