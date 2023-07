Michelle Alexander considera que Sergio Galliani no quiso minimizar a Melissa Paredes: No lo ha dicho con el afán de desprestigiar

Hace unos días, Sergio Galliani dio de qué hablar al decir que no conoce a Melissa Paredes tras su ingreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Por ese motivo, Michelle Alexander decidió opinar sobre estas declaraciones.

“ Seguramente no la conocerá, no todos tienen por qué conocer a nadie. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso, yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar más de nadie ”, expresó a La República.

La productora no considera que el actor haya tenido una mala intención. Asimismo, dice que no es la única persona que no conoce a otras y por ese motivo, no saber de la existencia de alguien.

“ No creo que haya sido esa su intención y si no la conoce, pues, no la conoce. A mí me puedes preguntar por alguien que no conozco y no por eso voy a despreciarlo, creo que por ahí no va. Y en todo caso, mi opinión, pienso eso sin saber exactamente cómo ha sido porque no voy a comentar porque no sé exactamente. Pero no creo que haya habido ninguna mala intención en ese comentario ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)