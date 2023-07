Erick Elera expresó su respaldo hacia su nueva compañera de ‘Al Fondo Hay Sitio’ Melissa Paredes, quien fue recientemente ‘ninguneada’ por Sergio Galliani.

Cabe mencionar que, días atrás, el esposo de Connie Chaparro fue cuestionado acerca de la participación de la modelo en la serie de América TV. “No miro televisión, lo siento y no sé quién es tampoco”, respondió para La República.

Al respecto, el popular ‘Joel Gonzáles’ se pronunció a favor de la incorporación de Paredes a ‘AFHS’, ya que la considera muy talentosa.

“Ella es buena actriz (Melissa) y lo saben los guionistas. Lo que sé es que hasta el momento ella está haciendo un buen trabajo, tuvo un casting y pudo ingresar. Yo me siento feliz con todo el qué ingresa, siempre les doy mi apoyo y quien me conoce sabe qué jamás yo he puesto una cara o un pero a nadie”, expresó para El Popular.

Asimismo, Erick Elera mencionó que no suele menospreciar el trabajo de sus colegas sino que les brinda apoyo para tener un mejor ambiente.

”Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a qué mi relación laboral funcione. No es la primera vez qué trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela”, señaló.

