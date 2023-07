En muchas oportunidades, Samahara Aafirmó que su nombre se pronuncia como “Samara” pero, su papá, Abel Lobatón, contó en América Hoy que se pronuncia con J.

“Su nombre real es Samahara (su pronunciación es con J), yo siempre le digo así. Ese nombre se lo puse yo y si se molesta que se lo cambie”, expresó Abel Lobatón en América Hoy.

Lobatón explicó que, cuando viajó a Arabia, vio una tienda con el nombre y le gustó. “Pregunté cómo se pronunciaba y me gustó, y ya”.





Abel Lobatón defiende a Samahara tras ‘ampay’ con Bryan Torres: “Ella sabe con quién sí y con quién no”

Abel Lobatón se refirió al reciente ‘ampay’ de su hija Samahara Lobatón, donde se la observaba ser cercana con Bryan Torres, íntimo amigo de Jefferson Farfán.

“No, yo no sabía nada, siempre le he dicho, ‘tú eres joven, comenzaste por el final’. Ella no conoció mucha calle, pero es muy inteligente, entonces ella tiene su radar, ella sabe con quién sí y con quién no. Puede tener mil amigos y eso no significa nada”, expresó.

Asimismo, Lobatón mencionó que la joven tiene una buena relación con Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug, por lo que se habían conocido de esa manera.

“Ella quiere mucho a Jefferson, ya lo dijo, nunca lo ha escondido, me parece chévere el cariño que se tengan (...) me imagino que (conoció a Bryan) porque se llaman, salen juntos”, señaló.

