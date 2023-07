Abel Lobatón se refirió al reciente ‘ampay’ de su hija Samahara Lobatón, donde se la observaba ser cercana con Bryan Torres, íntimo amigo de Jefferson Farfán.

Este miércoles 19 de julio en ‘América Hoy’, el deportista indicó que no estaba enterado del tema, sin embargo, aseguró que confía en la influencer.

“No, yo no sabía nada, siempre le he dicho, ‘tú eres joven, comenzaste por el final’. Ella no conoció mucha calle, pero es muy inteligente, entonces ella tiene su radar, ella sabe con quién sí y con quién no. Puede tener mil amigos y eso no significa nada”, expresó.

Asimismo, Lobatón mencionó que la joven tiene una buena relación con Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug, por lo que se habían conocido de esa manera.

“Ella quiere mucho a Jefferson, ya lo dijo, nunca lo ha escondido, me parece chévere el cariño que se tengan (...) me imagino que (conoció a Bryan) porque se llaman, salen juntos”, señaló.

En otro momento, el exfutbolista descartó creer que Bryan Torres sea el nuevo “saliente” de su hija. “Uno puede tener muchos amigos, eso no signifique que tú estés con alguien. Yo puedo salir con Andrea, salientes como amigos, por ejemplo, puedo salir con Janet y eso no significa que sea mi saliente”, sostuvo.

Abel Lobatón desconoce sobre la existencia de nuevo novio de su hija Samahara. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR