Melissa Paredes afirmó, en una entrevista, que no le pareció “mala onda” los comentarios de Sergio Galliani, cuando dijo que no la conoce.

“No todo el mundo me tiene que conocer, ¿no? No lo vi en mala onda (sus comentarios). No me parece malo ni ofensivo. Sinceramente, me pareció fresh. Él dijo: ‘Yo ni me acuerdo de los nombres de las personas’. Eso nos pasa mucho, es real. Algunas personas quieren hacer polémica con eso”, expresó Paredes.

Luego continuó con: “por ahí he leído que dicen que no soy actriz, pero yo me he preparado muchos años. He tenido tres protagónicos y tengo una carrera. Me lo he ganado a pulso y nadie me regaló nada”,

Michelle Alexander considera que Sergio Galliani no quiso minimizar a Melissa Paredes: No lo ha dicho con el afán de desprestigiar

Hace unos días, Sergio Galliani dio de qué hablar al decir que no conoce a Melissa Paredes tras su ingreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Por ese motivo, Michelle Alexander decidió opinar sobre estas declaraciones.

“Seguramente no la conocerá, no todos tienen por qué conocer a nadie. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso, yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar más de nadie”, expresó a La República.

La productora no considera que el actor haya tenido una mala intención. Asimismo, dice que no es la única persona que no conoce a otras y por ese motivo, no saber de la existencia de alguien.

“No creo que haya sido esa su intención y si no la conoce, pues, no la conoce. A mí me puedes preguntar por alguien que no conozco y no por eso voy a despreciarlo, creo que por ahí no va. Y en todo caso, mi opinión, pienso eso sin saber exactamente cómo ha sido porque no voy a comentar porque no sé exactamente. Pero no creo que haya habido ninguna mala intención en ese comentario”, añadió.

Te puede interesar