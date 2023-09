Deysi Araujo expresó su solidaridad con Karla Tarazona al enterarse de la situación angustiante que está atravesando. La exvedette lamentó profundamente que la conductora de TV haya sido objeto de vigilancia por parte de un empleado de su exesposo, Rafael Fernández, con la supuesta intención de obtener información y dañar su reputación.

“La verdad, es increíble lo que le está pasando a Karla. Nunca se termina de conocer a las personas y después que acabas (con la relación) te salen con cada sorpresa. Algo similar me pasó cuando terminé con Jackson. Yo viajé a Cancún y él compró pasajes para seguirme”, expresó Araujo para Trome.

Luego continuó con: “no me llegó a seguir porque lo hice público. Me llamaba insistentemente, incluso con una voz media distorsionada, parecía delincuente. Además, él estaba haciendo su vida con otra persona para qué me seguía”.

La pelirroja también confesó que Jackson Torres quiso ponerle un GPS para saber su ubicación exacta, pero ella se negó.

“Él quería ponerme GPS, yo le dije ‘estás loco, yo nací libre’. Uno puede conversar con quien le dé la gana, es libre de tener amistades. El hecho de tener pareja no significa que estés en una cárcel”, contó.