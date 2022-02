Deyvis Orosco escogió el día de San Valentín para pedirle a la madre de su hijo, la empresaria Cassandra Sánchez La Madrid, que se case con él. El cantante de cumbia le hizo la propuesta en el concierto que ofreció en Huancayo.

A través de sus redes sociales, Cassandra compartió imágenes del preciso momento en el que Orosco se arrodilla frente a ella para entregarle el anillo de compromiso.

“Si estoy soñando, por favor, no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo”, escribió junto a las imágenes.

“Te digo que SI SI SI, un MILLÓN DE VECES SI quiero pasar el resto de mi vida a tu lado”, acotó.

La publicación suma más de 120 mil reproducciones y un sinfín de comentarios, donde sus seguidores no han dejado de felicitarlos.

“Ay, me muero. Felicidades”, “Ay, tan bellos… me encanta su amor, felicidades, amigos bonitos”, “Lloré”, “Que lindo. Muchas felicidades amigo se merecen ser muy felices que Dios bendiga su hogar siempre”, “Todo lo mejor para ustedes”, son algunas reacciones de sus seguidores.

