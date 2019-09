Deyvis Orosco sobre su relación: "Después de estar tanto tiempo solo, ahora puedo compartir algo lindo"

Síguenos en Facebook

Deyvis Orosco celebrará este sábado 7 de setiembre su cumpleaños número 33 en el Huaralino de Los Olivos y habló de la linda etapa que vive actualmente en el aspecto laboral y, sobre todo, en el ámbito sentimental al lado de su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Voy cerrando ciclos, no me apena decir que cumplo 33 años, la edad de Cristo, es algo especial. Siempre he sido agradecido con todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Cada cumpleaños es un nuevo nacimiento, así que feliz. Más que un concierto será una gran fiesta", comentó el cantante de cumbia a Perú 21.

Asimismo, el popular 'Bomboncito de la cumbia' ya no puede ocultar su felicidad por la relación que mantiene con la hija de Jessica Newton desde hace varios meses.

“Siempre mantuve mi vida separada de los medios, pero es innegable lo que me está pasando. Después de estar tanto tiempo solo, ahora puedo compartir algo lindo (con Cassandra). Nunca voy a olvidar el 2017, que fue el año en que hice la película, falleció mi abuela, se cumplió años de lo de mi papá”, sostuvo el cumbiambero.