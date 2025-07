Greissy Ortega emocionó a sus seguidores al anunciar el último martes 15 de julio, el nacimiento de su cuarto hijo, el primero junto a su pareja actual, Randol Pastor. La pareja compartió la feliz noticia en sus cuentas de Instagram, donde expresaron mensajes de amor y gratitud.

Ortega expresó su emoción en sus historias de Instagram con un mensaje para su bebé: “ Eres perfecto, mi vida ”, junto a una tierna fotografía del recién nacido. La felicidad de la exbailarina se reflejó en cada publicación, donde también dedicó un sentido agradecimiento a Randol Pastor por su apoyo constante durante todo el embarazo y parto.

Greissy Ortega y Randol Pastor

Randol Pastor también compartió su alegría por la llegada de su hijo. En sus redes sociales publicó: “ Amor mío, ya nació nuestro príncipe ”, felicitando a Greissy Ortega por su dedicación y amor durante el nacimiento. En otra publicación, mostró su emoción al cargar al bebé, acompañando la imagen con las palabras: “ Un babero para este papá enamorado que se derrite al ver a nuestro hermoso hijo. Te amo, mi vida. Doy gracias a Dios porque eres tú y nadie más ”.

Greissy expresó su gratitud por la nueva etapa familiar junto a Randol Pastor. (Foto: Instagram)

Más allá del emotivo momento familiar, Greissy Ortega compartió una reflexión sobre su vida en Perú, país que considera clave en su crecimiento personal y familiar. “ Amo ver lo hermosa que se ha vuelto mi vida desde que llegué a Perú… me habría perdido esta felicidad si no hubiera venido. Mis hombrecitos, falta mi Jeycob. No podríamos estar más cuidadas, mis niñas. Los amo ”, expresó con sinceridad.

Randol expresó su orgullo y amor en un mensaje dedicado a la madre de su hijo. (Foto: Instagram)