Recientemente se supo sobre la autorización que permite a Bill Orosco interpretar algunos temas del Grupo Néctar.

Como se recuerda, Deyvis Orosco solicitó a Indecopi que su familiar no pueda cantar las emblemáticas canciones de la agrupación, sin embargo, Bill logró obtener el permiso de los compositores.

De acuerdo con APDAYC, Bill solo podrá interpretar canciones del Grupo Néctar que no hayan sido compuestas por Johnny Orosco, como por ejemplo, “Pecadora” y “El Arbolito”.

En “Amor y Fuego”, afirmó que no busca tener conflictos con su primo y que el respaldo de los compositores ha sido clave para que él pueda seguir adelante: “ Gracias a Dios, los compositores me están apoyando en ese tema, ya me han dado la autorización ”.

“ Hay público para todos. El mejor jurado es el público, yo no quiero pelearme con nadie, mucho menos con mi familia. Siempre voy a cuidar eso. No me gusta estar en discusiones, no le tengo rencor (a mi primo), para nada ”, añadió.

Por otro lado, lo que llamó la atención fue la curiosa reacción de Deyvis Orosco luego de ser consultado por dicho programa, pues el esposo de Cassandra Sánchez decidió optar por el silencio.

