Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco demuestran una vez más la solidez de su relación. El último fin de semana, Deyvis celebró un año más de vida, y su pareja no dejó pasar la oportunidad para expresarle todo su cariño y admiración.

La hija de Jessica Newton compartió en sus redes sociales un conmovedor video que recopila algunos de los momentos más felices de la pareja junto a su hijo, Milan.

El video estaba acompañado de un tierno mensaje de amor: “Dicen que ya no se escriben cartas, pero si tuviera que escribirte una por tu cumpleaños, sería así @deyvisorosco: Desde que te conocí, en esa época en la que comíamos en el auto para cuidar nuestra relación entre risas, supe que no quería compartir mi vida con nadie más” , comenzó Cassandra, recordando los inicios de su relación.

En su emotivo mensaje, continuó: “Mis amigos me recuerdan que desde el primer día, cada vez que llegaban tus mensajes, una sonrisa curiosa aparecía en mi rostro. En todo este tiempo juntos, nada de eso ha cambiado. Sigues siendo la persona que admiro completamente y cuya sonrisa me derrite”.

Cassandra también destacó la profunda conexión que siente por Deyvis, especialmente al verlo junto a su hijo: “ Mi amor, contigo, he encontrado ese gran amor que siempre esperé. Verte con Milan es la mayor alegría de mi vida. Llenas nuestro hogar de risas y felicidad. Estoy muy orgullosa de ti y estoy segura de que cuando nuestro hijo descubra no solo lo que has logrado, sino quién eres, estará tan orgulloso como yo. ¡Feliz cumpleaños, mi vida, te amo!”, concluyó, emocionando a miles de seguidores.

MÁS SORPRESAS

Pero las sorpresas no terminaron allí. En otro video publicado en sus redes, se puede ver a Deyvis llegando a su lugar de trabajo con los ojos vendados por Cassandra, quien lo sorprendió con una cálida bienvenida. Entre risas, canciones y aplausos, el cantante fue celebrado por su equipo, quienes no dudaron en cantarle el clásico “Feliz cumpleaños”.

Durante el fin de semana, Cassandra también sorprendió a Deyvis en uno de sus eventos. La empresaria subió al escenario con una torta en mano y le dedicó unas palabras llenas de amor y emoción, dejando claro que su relación está más fuerte que nunca.