Desde Argentina llega a nuestro país la banda tributo ‘The Mode’ para revivir y recordar todo el legado alcanzado en su momento por la banda británica ‘Depeche Mode’.

Ellos ofrecerán en esta oportunidad 03 presentaciones -para el deleite de sus miles de seguidores- los días 19, 20 y 21 de septiembre en el CC Bianca de Barranco, CC Festiva y en la Caleza Real en Huancayo respectivamente.

Cabe destacar que ‘The Mode’ es considerada la banda tributo más importante de Latinoamérica, incluso reconocida por los originales ‘Depeche Mode’

‘The Mode’ presenta en esta oportunidad a sus nuevos integrantes Martin (voz) Mike (batería) Mr. Gore (coros, voz y guitarra) y JavMode (coros, sintetizadores). La banda conformada desde el año 2013, hasta la fecha han recorrido casi todo Latinoamérica y muchos países de Europa.

Cómo bandas invitadas se contará con la presencia de Leo Push, tributo a The Cure, Koki Flores, quién interpretará los temas de la recordada agrupación Indochina, los chicos de Zoom y Ruido 87 con lo mejor del New Wave, el after party estará a cargo de DJ Galax Trax y DJ Sosa.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.