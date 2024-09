Melissa Klug confirmó que ha tomado acciones legales contra Pamela López tras ser relacionada sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva.

“La demanda ya fue aceptada (…) Como madre y mujer, debo hacer valer mis derechos”, afirmó la empresaria durante su participación en el programa América Hoy.

En su intervención, Klug señaló que no puede ofrecer más detalles sobre el caso debido a la recomendación de su abogado, quien le ha indicado que “este tema ya está judicializado”.

Además, reveló que la decisión de proceder legalmente no fue fácil, pero que lo hizo por el bienestar de sus seres queridos. Incluso mencionó que, si no tuviera hijos ni pareja, probablemente no hubiera emprendido esta demanda: “Si estuviera soltera, sin hijos, sin nada, no hubiera presentado la demanda”.

Sin embargo, su actual pareja, el futbolista Jesús Barco, le brindó todo su apoyo y le aconsejó seguir adelante: “Me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer’”.

Como se recuerda, a finales de agosto, Melissa Klug envió una carta notarial a Pamela López tras las declaraciones de esta última, en las que la acusaba de haber mantenido un romance con su esposo, Christian Cueva. Según López, ella “encaró” a Klug luego de descubrir supuestas “conversaciones comprometedoras” entre la empresaria y el futbolista.

El equipo de América Hoy presentó la carta notarial, fechada el 22 de agosto, en la que Klug exigía a López rectificar sus declaraciones. Sin embargo, días después, el abogado de Klug, Alexis Ochoa, declaró que su patrocinada se mantiene firme en su versión de los hechos, dejando claro que no habrá retractaciones por su parte.