"No Time To Die" revela su primer afiche en el "Día mundial de James Bond"

Síguenos en Facebook

Hoy se celebra el Día mundial de James Bond y uno de los eventos atados fue la revelación del primer afiche de No time to die (Sin tiempo para morir), cinta que se estrenará en Perú el 9 de abril de 2020.

Respecto a la nueva entrega del popular agente, esta vuelve a ser protagonizada por Daniel Craig, quien ya acumula cinco interpretaciones del personaje de Ian Fleming.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective), No time to die también incluye en su elenco a actores como Rami Malek (ganador al Oscar por Bohemian Rhapsody), Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris y Billy Magnussen.

En la cinta de James Bond también participan Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, además de los cameos de Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

Respecto a No time to die, James Bond se encuentro inactivo y disfrutando de una vida tranquila en Jamaica hasta que es contactado por un viejo amigo de la CIA. Nos referimos a Felix Leiter, quien aparece para pedirle ayuda.

La misión consiste en rescatar a un científico secuestrado, aunque estará repleta de engaños que llevarán a Bond a seguir el camino de un misterioso villano, armado con peligrosa nueva tecnología.

Hay que señalar que el Día mundial de James Bond se celebra el 5 de octubre debido a que en esa misma fecha, en 1962, se estrenó la primera cinta de la franquicia: 'El Agente 007 Dr. No.