Diana Sánchez fue invitada al podcast ‘La Capilla’, conducido por Andrea Llosa, donde contó las razones que la llevaron a dejar ‘Yo Soy’, espacio en el que se desempeñaba como co-conductora. Durante la conversación, la periodista le preguntó directamente por su salida y le señaló que había sido reemplazada.

“Es un reality en el que te permite ser divertida y eras bien tú, eras desaforada, eras un poco locumbeta. Yo entendí que tú te fuiste porque tú querías ser mamá. ¿Eso es mentira, no? ¿Se han inventado eso para reemplazarte, no?“, le consultó Llosa.

Sánchez confirmó que decidió alejarse del programa de imitación de Latina para enfocarse en su deseo de convertirse en madre, mientras acompaña a su esposo, quien enfrenta un tratamiento contra la leucemia.

“ No. Te voy a contar, ya que no te he contado. Me fui, sí, porque nosotros hemos hecho todo un trabajo, tanto de inversión, tiempo, médico, investigación. Mi esposo tiene leucemia y durante los años que pensábamos que podíamos ser papás, fue cuando exactamente apareció su enfermedad. Luego pasaron los años y el doctor nos llamó y nos contó que este medicamento, con la información que han ido viendo en otros pacientes, no afecta tanto en la cuestión de la pareja ”, señaló la exchica reality.

Ante esta situación, Diana viajó nuevamente a Estados Unidos con la intención de lograr un embarazo de manera natural.

“Entonces me dieron banderita blanca y Diana se fue corriendo a practicar. La práctica no funcionó. Hemos hecho toda la fecundación y ese proceso lo hice cuando me fui”, agregó.

Durante la conversación, Andrea Llosa insistió en conocer los motivos de su salida de ‘Yo Soy’ y le preguntó si su decisión estaba relacionada con su deseo de convertirse en madre. Ante ello, Diana Sánchez sorprendió con su respuesta y dejó entrever que había otros detalles detrás de su partida: “ Son unas cositas que te ahí te cuento ”.

Llosa fue más directa y le comentó: “ Porque te han reemplazado... ”. Ante ello, Sánchez respondió: “ Me han reemplazado, chica... ”. La periodista destacó el desempeño de la exchica reality como co-conductora del espacio, mientras que Sánchez cerró el comentario con una frase contundente: “ Miremos los números ”.