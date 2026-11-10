Diana Sánchez descartó asumir la conducción del retorno de ‘Combate’, que estará a cargo de Alejandra Baigorria. Al respecto, explicó que sus compromisos profesionales y su participación en las actividades organizadas por la llegada del papa León XIV le impiden sumarse al proyecto.

La exchica reality celebró el regreso del programa y manifestó su deseo de reencontrarse con sus excompañeros. Sin embargo, precisó que durante los últimos meses ha enfocado sus esfuerzos en el trabajo de producción y en el desarrollo de otros proyectos profesionales.

“ Sí, no estaré en la conducción de Combate, pero sí en la del Papa León XIV. Lo que pasa es que estos últimos meses estoy con todo lo que es la producción de diferentes programaciones y también con mucho trabajito. Creo que iré a visitarlos. Estoy contenta de que Combate regrese, pero no voy a estar ”, sostuvo.

Al ser consultada por la elección de Alejandra Baigorria como conductora, Diana Sánchez le deseó éxitos en esta nueva etapa y descartó que trabajar juntas pudiera representar algún problema.

“ Yo no tengo problemas con ella para nada, en lo absoluto; es más, trabajaría con Alejandra, sería lindo volver a verla, pero en esta ocasión no se podrá dar ”, expresó.

Asimismo, no descartó asistir al estreno para acompañar a sus antiguos compañeros en esta nueva etapa del programa.

“ Si tengo tiempo, iré el primer día a visitarlos. Espero que les vaya maravilloso, que todo salga bien, son oportunidades, un nuevo programa para nuevos chicos, nueva gente ”, agregó.

Por otro lado, la exchica reality descartó tener algún inconveniente con antiguos integrantes de ‘Combate’ o sentirse incómoda al reencontrarse con alguno de ellos.

“ No hay ningún compañero de Combate con el que yo pueda decir que nos vamos a ver y me voy a sentir incómoda, todo lo contrario ”, manifestó.

En esa línea, Diana Sánchez expresó su entusiasmo por volver a coincidir con figuras como Yiddá Eslava, Paloma Fiuza y Micheille Soifer. “ Quien esté, yo feliz. Con Alejandra todo bien ”, señaló.