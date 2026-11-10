Magaly Medina arremetió contra Luiggi Yarasca y cuestionó sus respuestas durante una videollamada en su programa. La conductora le pidió explicar los hematomas que presenta Florcita Polo, mientras que él le advirtió que tuviera cuidado con sus afirmaciones.

La ‘Urraca’ estuvo acompañada por Ysrael Castillo, abogado de Florcita, quien intervino para precisar que el caso se resolverá en los tribunales. Minutos antes, la empresaria había participado en el programa, pero solicitó retirarse al enterarse de que su expareja se conectaría en vivo.

Durante su descargo, Luiggi Yarasca rechazó las acusaciones de agresión contra la hija de Susy Díaz y puso en duda los argumentos expuestos en el programa. Asimismo, defendió su derecho a dar su versión de los hechos y señaló que corresponderá a las autoridades determinar lo sucedido.

La discusión se tornó más tensa cuando Luiggi Yarasca acusó al abogado de “inventar una historia de Netflix”. En ese momento, Magaly Medina lo interrumpió para preguntarle por qué no se había presentado ante las autoridades.

El empresario sostuvo que se había quedado en Lima y aclaró que la Policía encontró a su padre en su domicilio porque él había salido.

“ Yo entiendo que Flor es la persona mediática, pero también tengo derecho a defenderme. No es que me ponga como gallito, estoy indignado porque lo que dice Flor es completamente falso. Las autoridades se van a encargar de demostrarlo ”, expresó.

Ante su respuesta, Magaly Medina volvió a interrogarlo sobre los hematomas que presentaba su expareja: “ ¿Por qué es que ella tiene tantos hematomas en el cuerpo? Explícame ”.

“ Eso lo debe explicar Flor, porque en todo momento no hubo un acto de agresión ”, indicó.

La conductora insistió en conocer la explicación de Yarasca sobre los hematomas. Ante la pregunta, el empresario cuestionó sus afirmaciones y le advirtió: “ Señora Magaly, cuidado con lo que está afirmando, está afirmando algo ”.

La respuesta generó una reacción inmediata de Magaly Medina, quien le respondió: “ ¡A mí no me amenaces! ”

Yarasca intentó aclarar sus palabras y replicó: “ Ok… entonces no me acuse de algo que no he hecho, por favor ”, mientras continuaba negando la presunta agresión.

Por su parte, Magaly Medina reiteró que el empresario no había explicado el origen de las lesiones. En ese momento, el abogado de Florcita Polo intervino y señaló: “ No hay que prestarle atención porque esto se va a ver en los tribunales ”.