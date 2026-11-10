Susy Díaz llegó al Perú entre lágrimas tras adelantar su retorno de Europa para estar al lado de su hija, Florcita Polo, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta agresión. A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, la excongresista no pudo contener la emoción y manifestó su deseo de reencontrarse con la empresaria. “Quiero ver a mi hija (…) quiero abrazarla”, expresó.

Durante una conversación con un reportero de ‘América Hoy’, Susy aseguró que Florcita siente temor por lo sucedido. Además, visiblemente conmocionada, expresó lo doloroso que resulta para ella atravesar este momento. “ Me siento mal, es horrible, no se lo deseo a nadie ”, declaró.

Cuando le preguntaron por el estado de su hija, Susy Díaz respondió que Florcita siente temor por lo ocurrido: “ Tiene miedo ”. Asimismo, la excongresista cuestionó las declaraciones de Yarasca sobre presuntos problemas psicológicos que habría tenido la empresaria antes de los hechos denunciados.

“ Mentira, mi hija es muy sana, muy buena, no tiene calle ”, indicó.

El periodista también le comentó que Florcita había publicado un comunicado en el que admitía que debió hacerle caso a su madre. Ante ello, Susy respondió: “ Hay que hacerle caso a la mamá, las mamás intuyen ”.

Al ser consultada por la postura de Luiggi Yarasca, quien negó las acusaciones en su contra, Susy Díaz respondió: “ Él tiene que negarlo siempre, si no, lo hubieran detenido ”.

Posteriormente, Susy Díaz apeló a su fe para referirse a lo ocurrido y enviarle un mensaje a Yarasca: “Hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, que espere el castigo divino”.

Ante la pregunta de si esperaba que Yarasca fuera encarcelado, la madre de Florcita habló sobre la fe y las plegarias que dedica a su hija.

“ Yo todos los domingos voy a misa y rezo por mi hija, desde que está con él. Por eso Dios me la ha protegido ”, señaló.

Para concluir, Susy Díaz interrumpió la entrevista y se dirigió a reencontrarse con Florcita. “ Lamentablemente, los hijos no hacen caso a la mamá. Gracias, chicos, voy a ver a mi hijita ”, manifestó.