La exitosa carrera musical del cantante italiano Didier Casnati no tiene límite. Como líder de la banda “The Gypsy Queens” ha paseado su arte por exclusivos escenarios del mundo, intensa actividad que le ha permitido codearse con estrellas como Elton John, Beyoncé, David Beckham, entre otras celebridades. En Lima, ciudad a la que llegó para eventos privados, Casnati cuenta a Correo los entretelones de la grabación de su nuevo tema y video “Buona Sera Signorina” que comparte junto al legendario Tony Danza. “La idea era grabar el video del tema y convocar a un famoso, fue así que me proponen a Tony Danza y mi representante se pone en contacto con él. Cuando nos responde, me quedo sorprendido al contestar que no solo le interesaba grabar el video, también quería cantar el tema; así que terminé haciendo un dúo con él”, cuenta Casnati.

Muchas veces es mejor no tener grandes expectativas y que todo fluya.

Siempre me suceden cosas que no las espero, pero yo las hago de todas formas lleno de esperanza. Así me sucedió con Tony Danza, entre otras importantes colaboraciones con artistas.

¿En qué etapa de tu carrera sientes que estás? Estoy en una etapa en la que se nos están abriendo muchísimas puertas, siento que es una transición a lo que voy a hacer en el futuro. Ahora estamos planificando hacer otro video con otro actor o actriz, o alguien de este tipo, porque en verdad es una receta que sirve. El video con Tony Danza ya tiene más de un millón de vistas en You Tube y el grupo tiene cada vez más conciertos.

¿The Gypsy Queens tiene tu sello? Sí, claro, al final es un grupo que también creció orgánicamente. Somos lo que los años nos han hecho ser.

¿Cómo logras mantener el equilibrio para que el grupo no se desborde?

Cambiar los miembros cada dos años.

¿Eso funciona?

Yo prefiero cuatro músicos que estén nerviosos por hacer bien su trabajo, que aburridos de saberlo hacer demasiado. No te olvides que tocamos 150 veces al año, siento que después de haber tocado la canción 150 veces, o un año, la sabes hasta durmiendo.Prefiero músicos que muestren un show de energía, que de aburrimiento.

¿Una banda puede llegar a la rutina?

Así lo veo, no te olvides también que la banda es mi marca, yo soy el logo, no es la marca de ellos, no es el proyecto de ellos, son músicos de una banda, no es su banda. Entiendo perfectamente que después de un cierto tiempo se aburren un poco, ganan muy bien pero no pueden crecer mucho.

Didier Casnati y Tony Danza grabaron a dúo el tema " Buona Sera Signorina".

¿Hacer covers es fácil? The Gypsy Queens hace covers y muchas veces las cantamos para los intérpretes originales de esas canciones, por eso no puedes hacerlas matando la canción, ese es el respeto que le tengo. A los músicos les digo, antes de hacerlo, tienen que saber la versión original profundamente, eso es muy importante.

Tu banda es de repertorio clásico y has tocado para ricos y famosos en el mundo, ¿qué en común tienen ellos?

¿Sabes?, la gente importante de verdad no se cree nada, son los más simples. Los que tienen plata de verdad no están con relojes caros, con marcas por todos lados. Todos los que han hecho algo en su vida nunca presumen de que han hecho algo.

¿Y eso tú has aprendido de ellos? Sí, no me gusta darme importancia, nunca me gustó, porque nuestro trabajo es darle importancia a los invitados del dueño de la fiesta, es darle realce a los que asisten a los shows, a los que están frente mío. Si aprendí algo de las celebridades es que ellos mismos, que son importantes, no se la creen.

¿Calculas cuántos temas hay en el repertorio de la banda y en cuántos idiomas cantas?

Tenemos 300 canciones para mover en los shows y depende mucho del público para elegir las que vamos a interpretar. Yo cantó en francés, español, italiano, inglés, ruso, portugués y árabe.