El martes se anunció que Diego Boneta seguirá protagonizando la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, una producción exclusiva de Netflix sobre la vida del cantante. Es por ello que hoy la plataforma dio a conocer algunas anécdotas de las grabaciones en manos de la figura principal.

En un video publicado por Netflix en su cuenta de Facebook, se conoció más sobre los detalles de la producción, como diálogos, improvisaciones y hasta cambios dentales para que la interpretación del “Sol de México” sea la mejor posible.

Uno de los primeros temas que tocan es sobre el “gap”, un espacio entre los dientes delanteros que caracterizó por varios años a Luis Miguel, pero que Boneta no tenía. Es así que trataron de encontrar una solución, pero el actor no se sentía contento con la prótesis que le colocaron, ya que había estudiado la sonrisa del cantante para perfeccionar su papel.

“Se me ocurrió ir con la dentista, que me puso brackets, ella no quiso hacerme el ‘gap’, luego se le ocurrió ponerme una resina negra permanente por 8 meses, era algo que no me podía quitar”, señaló Boneta. Al final lo terminó aceptando y ahora está pensando en cómo será la segunda temporada con este cambio.

Luego, habló de la famosa frase: “salte de mi vida”, fragmento que fue totalmente improvisado por el actor. “Antes de hacer todas las escenas, sobre todo con Oscar (Jaenada) y conmigo, el director (Beto Hinojosa) nos decía: ‘a ver, salgámonos de la parodia, ¿cuál es la intención detrás del diálogo? y ¿cómo lo diría tu personaje?’”, relató Boneta.

Es así que para la escena, el actor mexicano se encontraba con sentimiento encontrados y le “salió del alma” el “salte de mi vida”. “Me acuerdo que cuando él (Oscar Jaenada) mencionó lo de mi mamá, yo estaba realmente furioso”, contó. Es más, señaló que el escritor dijo que la frase estaba 10 mil veces mejor.

Otra de las anécdotas que reveló fue sobre el personaje de “Bobby” (Vicente Tamayo) cuando le tocó manejar en el episodio 5, ya que él no sabía conducir en modo estándar, por lo que tuvieron que poner a un doble con una peluca.

Finalmente, los conciertos que dio Boneta no se realizaron en grandes espacios con 50 mil personas, sino que se trató de un foro que iba cambiando según el supuesto país que visitaba Luis Miguel. “En realidad era un grupo de 150 extras (...) Para mí era realmente como dar un concierto a 150 personas para que la energía pudiera seguir, para que fuera lo más real posible”, finalizó Boneta.