Diego Chávarri confiesa que Melissa Klug fue el amor de su vida: "La que me ha marcado más" (VIDEO)

El ex jugador de fútbol Diego Chávarri confesó en 'El Valor de la Verdad' que la empresaria Melissa Klug fue el amor de su vida y que la relación sentimental que mantuvo con ella le marcó más en su vida.

"Simplemente sentía que la amaba. Me preocupaba mucho por ella, quería que ella esté bien. Sus problemas los hacía mío. Quería ayudarla en todo lo que podía, había mucho sentimiento. Si me preguntan si es el amor de mi vida, yo pienso que sí, hasta el momento. La que considero el amor de mi vida es Melissa, la que me ha marcado más", expresó el exfutbolista.

Chávarri indicó en la relación que mantuvo con la modelo aprendió el valor de respetar a un persona. Asimismo, contó que conoció a las hijas de Melissa Klug tras un 'ampay' y les explicó que estaban saliendo.

"El valor de respetar a un persona, cómo llevar una relación o cómo convivir casi con alguien. Muchas cosas. Me presentó con sus hijas, a raíz de que salen las imágenes con ella. (Melissa) me dijo 'escúchame, mis hijas están incómodas por lo que pasado'. (Les dije) que era la última vez que nos iban a ver en una situación así", manifestó Diego Chávarri.