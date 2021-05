Para alegría de su familia y sus seguidores, el cantante peruano, Diego Dibós se logró recuperar del COVID-19. Regresó a casa entre aplausos de sus familiares y con una gran sonrisa en el rostro. Debido a eso, el cantautor no dejó pasar la oportunidad para agradecer por las buenas vibras y oraciones que le brindaron para que pueda recuperarse, lo que le ha dado fuerza para continuar con su carrera.

Porque el COVID-19 no a detiene a Diego Dibós y en su post de agradecimiento también anunció que seguirá lanzando sus temas como celebración por sus 20 años de carrera musical. “Retomamos las canciones de mi concierto, la que quedó pendiente era “Si te vas”. ¡Sale este domingo a las 7:30 pm! ¡Vamos con todo!”, escribió.

Así lo hizo a través de sus redes sociales, donde agradeció a la vida por haberle dado una segunda oportunidad para seguir disfrutando con sus seres amados y por supuesto seguir compartiendo su buena música.

“De verdad, no tienen idea de lo mucho que me han ayudado su energía positiva, sus oraciones, las buenas vibras e intenciones. Estoy más que agradecido con la vida por darme más tiempo para compartir y disfrutar con toda la gente que quiero”, escribió Diego Dibós en su cuenta de Facebook e Instagram.

De inmediato, sus seguidores aplaudieron su agradecimiento y lo llenaron de más vibras positivas. “Querido Diego, eres un sobreviviente, un guerrero has estado en nuestras oraciones desde que nos enteramos y seguimos orando para que tu recuperación sea completa”, escribió la presentadora de televisión Patricia Lúcar.

“‘Nos alegra mucho que ya estés bien Diego, siempre dando gracias a Diosito y pidiéndole que nos dé mucha fuerza y fe, éxitos y bendiciones’; ‘Abrazos Diego a seguir en lo que tanto te apasiona’; ‘Rezamos por ti con todas nuestras fuerzas. Que feliz soy de saber que estás bien and you are back’; ‘Que felicidad tener Diego para rato. ¡¡¡Eres grandioso Diego!!! ¡¡¡Fuerzas!!! A seguir luchándola’”, fueron algunos comentarios que generó Diego Dibós.