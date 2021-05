El programa “Yo Soy Perú” volvió a ser el foco de atención por un emotivo momento que se vivió en su escenario. En la edición del pasado 30 de abril, el imitador de Luis Fonsi no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar a sus padres, quienes se encuentran lejos.

El joven interpreté sorprendió al jurado del programa con el tema “Se supone”, con el que mostró su talento y conmovió a más de uno. Según dijo, la canción evoca sus más profundos sentimientos pues le permite recordar a sus padres.

“No sé de dónde vendrá ese sentimiento, pero para nosotros es el sueño hecho realidad. ¿De dónde sacaste eso?”, preguntó Mauri Stern, quien también se mostró impresionado por la presentación del imitador.

“Es que esa canción me hace recordar a mi mamá. Son como cuatro años que no la veo, y a mi papá. Siempre que la canto, me hace sentir que está presente conmigo”, respondió, entre lágrimas, el imitador de Luis Fonsi.

Sus palabras conmovieron al exintegrante de Magneto, quien dijo que también hace mucho no ve por su trabajo en Perú. Sus compañeros del jurado, Ángel López, Maricarmen Marín y Katia Palma también manifestaron su emoción por la presentación del joven participante.

Cabe señalar que Luis Fonsi fue el primer salvado de la gala y no pasó a una noche de eliminación, caso contrario a lo sucedido con los imitadores de Kurt Cobain, Alejandro Fernández y El Dúo Dinámico, quienes se enfrentarán el próximo lunes por su permanencia en el programa.

VIDEO RECOMENDADO

Jesús Barco sorprende a Melissa Klug con romántico regalo

Jesús Barco sorprende a Melissa Klug con romántico regalo: "Para la mujer que hace mi vida perfecta"