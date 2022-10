La cantante Giuliana Rengifo explotó contra un conocido influencer luego que este replicara una frase emitida por Magaly Medina, conductora del programa “Magaly TV La Firme”, a través de un divertido video.

“Disfrázense de policías para que alguna vez sean la oficial”, fue la frase emitida por la popular periodista y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En este contexto, el creador del portal Instarándula, Samuel Suárez, también se pronunció sobre el tema y felicitó las mezclas que algunos Dj’s realizaron con dicho material.

“La creatividad de los peruanos en temas faranduleros nunca deja de sorprendernos”, afirmó al respecto, palabras que no le hicieron gracia a Rengifo. La cumbiambera le envió un contundente mensaje al conocido ‘Samu’ y le increpó reírse de la nueva tendencia en las plataformas.

“¿Te parece chistoso eso? no sabes todo lo que se viene para todos los que me inventan cosas y me insultan, Samuel. Caiga quien caiga me defenderé hasta las últimas”, escribió tajantemente la intérprete.

