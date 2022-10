La presentadora de espectáculos Magaly Medina arremetió contra la conductora de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel. La popular “Señito” compartió un video, a través de su cuenta de Instagram, donde promete hacerle ciertas preguntas a Giuliana Rengifo.

Al respecto, la conductora de “Magaly Tv La Firme” lo tomó como una incitación hacia ella. Cabe recordar que la cantante tuvo una relación con el esposo de Medina, el notario Alfredo Zambrano.

“La ‘Gise’ en las redes sociales se ha dedicado a provocarnos (...) miren cómo responde, miren que se quiere pelear. Conmigo no te metas, ‘Gise’, que ya sabes que tengo toda la semana para responderte”, expresó la “Urraca”.

Asimismo, la presentadora se burló y aseguró no temer ante la respuesta de Valcárcel durante su próxima gala del reality de baile. “Mira cómo estoy temblando, Gisela. ¡Ay, Dios mío! Por favor, una pastilla, agua de azahar, un tranquilizante, un anís”, indicó.

“Estoy acostumbrada a batallar contigo años de años. Ahí está la que no respondía. (...) Es que ustedes no han visto nuestras épicas peleas televisivas, no saben lo que era. Ella nunca se ha quedado callada, siempre ha sabido cómo contestar”, agregó la conductora.

