La cantante Leslie Shaw reveló detalles de su relación actual con el reguetonero cubano “El Prefe” en el programa “Amor y Fuego”. La artista respondió acerca de la posibilidad de formar una familia con su pareja.

El conductor, Rodrigo González, le preguntó al cantante de música urbana cómo es su convivencia con Shaw. “Todo tranquilo, la verdad que nos entendemos perfecto. Tenemos dos hijos, dos perritos que son una ‘candela’, a ellos hay que controlar”, señaló.

Por otro lado, Gigi Mitre cuestionó si la artista tenía en sus planes casarse con el cubano. “Ya vivimos juntos y nos entendemos bien. No sé, más adelante, no hay apuro tampoco”, expresó.

Además, Leslie se reafirmó en no querer convertirse en madre. “Es una responsabilidad muy grande y a mí me encanta mi libertad, me gusta viajar, me gusta no pedirle permiso a nadie”, indicó.

“Ella ya me lo había comentado, es decisión de ella. Yo tampoco por el momento quiero tener hijos, soy muy joven, he cumplido recién veinte añitos, por ahora tampoco está en mis planes”, mencionó el músico.

Al respecto, Mitre reaccionó sorprendida y le indicó que el joven es menor de edad en Estados Unidos, país donde radica la pareja, y no podría ingresar a discotecas. “Pero hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir”, bromeó Shaw.

