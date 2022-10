La presentadora de espectáculos Magaly Medina tuvo fuertes comentarios contra la conductora de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel. La popular “Señito” usó sus redes sociales para compartir un video agradeciendo el apoyo del público.

“Quiero decirles algo que resume todo. A buen entendedor, pocas palabras. Gracias, todo lo que sucede es por el cariño que ustedes tienen hacia mí y eso no solo no puedo pagarlo sino que no lo merezco. (...) Estoy feliz porque ustedes están ahí”, expresó Valcárcel en su storie de Instagram.

Al respecto, la conductora de “Magaly Tv La Firme” se burló y refirió desconocer a quién tendría que agradecer ya que ha sido criticada en sus redes sociales. “Yo creo que ‘gracias’ puede decirle a sus ‘chupes’, a sus ‘sobones’, a todos sus asalariados”, indicó.

“Eso es como estar viviendo en un mundo de fantasía y no darte cuenta que la realidad es otra, no darte cuenta que estás mal asesorada. (...) Lo bueno del asunto es que mostraste tu verdadero rostro, ese que yo ya conozco desde hace muchos años”, agregó Medina.

Asimismo, la popular “Urraca” desmintió parte de las afirmaciones de la madre de Ethel Pozo. “Ella dice: ‘yo nunca he hablado en veinticinco años’. Mentira. Estaba revisando el archivo (...) y cuántas veces te has referido a mí”, mencionó.

