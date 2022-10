Gisela Valcárcel decidió hacer caso omiso a las duras críticas que viene recibiendo en los últimos días por parte de Magaly Medina. La conductora de “El Gran Show” reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos.

“Terminé una corridita hace un ratito y solamente quiero decirles algo que resume todo: a buen entendedor, pocas palabras”, fue lo primero que dijo en unos de los videos que publicó en su storie de Instagram.

Asimismo, la mamá de Ethel Pozo manifestó que nunca podrá pagar todo el cariño que siente de parte de sus fans. “Gracias, gracias, todo lo que sucede es por el cariño que ustedes sienten hacia mí y eso, como siempre digo, no solo no puedo pagarlo, sino que no lo merezco, es un regalo definitivamente de Dios”, afirmó.

“Gracias por todo, gracias, gracias, estoy feliz porque... porque ustedes están allí, muchísimas gracias a todos”, acotó previo a terminar.

Instagram: Historias de Gisela Valcárcel

Tras su reaparición en redes sociales, el periodista Samuel Suárez fue uno de los primeros en reaccionar y se mostró confundido, pues más que apoyo, las redes sociales no han dejado de burlarse y de criticar a Gisela Valcárcel por los diversos comentarios que viene lanzando Magaly Medina.

“¿Esta Gisela de qué multiverso es? O ella se hace la tercia o todos nos hemos confundido de película”, comentó el encargado de Instarándula.

