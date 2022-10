El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, tuvo fuertes comentarios contra las últimas stories de la presentadora Gisela Valcárcel. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “El Gran Show” agradeció el apoyo a sus seguidores.

Al respecto, el popular “Peluchín” se mostró sorprendido, pues por el contrario, opinó que Valcárcel está siendo mayormente atacada. “¿En qué multiverso ‘fariselesco’ la gente te está saludando y felicitando?”, cuestionó.

“Creo que ella está agradeciendo al final por el reating que tuvo, sin embargo, creo que lo ha pagado muy alto. Creo que las críticas han sido demasiadas altas, demasiado fuertes y por todos lados”, indicó Gigi Mitre.

En otro momento, el presentador se burló de la manera en qué grabó la madre de Ethel Pozo los videos junto a Melissa Paredes y Giuliana Rengifo. “Qué hipócrita eres de verdad (...) solo le falta el arroba y ‘etiquetar a’”, mencionó.

Gisela Valcárcel envía mensaje a sus fans en medio de la polémica: “Estoy feliz porque ustedes están allí”

“Terminé una corridita hace un ratito y solamente quiero decirles algo que resume todo: a buen entendedor, pocas palabras”, fue lo primero que dijo en unos de los videos que publicó en su storie de Instagram.

Asimismo, la mamá de Ethel Pozo manifestó que nunca podrá pagar todo el cariño que siente de parte de sus fans. “Gracias, gracias, todo lo que sucede es por el cariño que ustedes sienten hacia mí y eso, como siempre digo, no solo no puedo pagarlo, sino que no lo merezco, es un regalo definitivamente de Dios”, afirmó.

“Gracias por todo, gracias, gracias, estoy feliz porque... porque ustedes están allí, muchísimas gracias a todos”, acotó previo a terminar.

