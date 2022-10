Magaly Medina continúa arremetiendo contra Gisela Valcárcel luego de las críticas que lanzó en su contra durante el estreno de “El Gran Show”. La pelirroja cuestionó a la ‘Señito’ por invitarla a uno de sus programas en América Televisión, pese a que la acusa de maltratarla durante años.

“El año pasado me mandó una invitación a su programa que hace su hija, que es un programa de su productora. Patty Lorena, que era productora de ese programa, llamó a Ney Guerrero para invitarme a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ya le cambiaron el nombre, pero el año pasado se llamaba así”, reveló.

La ‘Urraca’ detalló que su visita al programa de Ethel Pozo se frustró porque Gisela Valcárcel no habría aceptado ser entrevistada en “Magaly TV: La firme”.

“Ney me dijo: ‘el canal te puede dejar que vayas a ese programa siempre y cuando luego Gisela venga acá a tu programa’. Ahí se entrampó todo porque ella quería que yo vaya y luego ¿a quién entrevistaba yo después?”, acotó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina continuó criticando a la ‘Señito’ y afirmó que esa es una prueba más que su rival tiene un doble discurso para engañar al público.

“Acá es un ida y vuelta, entre dos canales no se prestan las figuras así nomás, siempre es un trueque y ella parece que no aceptó, pero, en fin, la invitación estuvo y ahora dices tú: ‘me has hecho daño’, y ¿para qué me querías en tu programa, para qué querías que yo vaya?, ay, por favor, la hipocresía otra vez”, enfatizó.

